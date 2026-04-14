Der frühere Bundesliga-Trainer Marcel Koller kehrt in seine Heimat Schweiz zurück. Der 65-Jährige übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt beim kriselnden Traditionsverein FC Zürich. Koller war zuletzt von 2022 bis April 2025 Cheftrainer beim ägyptischen Spitzenklub Al-Ahly SC aus Kairo, mit dem er zweimal die afrikanische Champions League gewann.

In der Bundesliga coachte er einst den 1.FC Köln (2003–2004) und den VfL Bochum (2005–2009). Von 2011 bis 2017 hatte er überwiegend erfolgreiche Jahre als Nationaltrainer in Österreich. Der FC Zürich, der zuletzt 2022 mit dem deutschen Trainer André Breitenreiter Meister in der Schweiz war, belegt in dieser Saison aktuell nur den drittletzten Tabellenplatz. Der bisherige Trainer Dennis Hediger wurde freigestellt, Interimscoach bis zum Sommer wird Carlos Bernegger.