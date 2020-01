Marbella (dpa) - Fortuna Düsseldorfs Coach Friedhelm Funkel hat für den Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga einen Wechsel im Trainerstab vorgenommen. Christoph Semmler wird ab sofort Torwarttrainer im Profikader und übernimmt damit die Aufgaben vom ehemaligen Bundesliga-Keeper Claus Reitmaier, teilte der Verein mit. "Das Vertrauen in Claus Reitmaier ist zuletzt immer weniger geworden, deshalb waren wir der Meinung, dass wir auf diesem Posten etwas ändern müssen", sagte Funkel dem "kicker" zu seiner Maßnahme.

Der 55 Jahre alte Reitmaier wird sich nach Club-Angaben zukünftig um "um die Weiterentwicklung des Torwarttrainings in Fortunas Nachwuchsleistungszentrum kümmern". Der Tabellen-16. ist am Samstag unter anderem mit sechs Torhütern in das Wintertrainingslager gereist. Der 39-jährige Christoph Semmler spielte für Rot-Weiß Oberhausen in der 2. Bundesliga und arbeitete als Torwarttrainer für die U23 von Borussia Mönchengladbach. Zur Fortuna kam Semmler vom belgischen Erstligisten KAS Eupen.