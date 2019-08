Mannheim (dpa/lsw) - Viertes Spiel, erster Sieg? Aufsteiger SV Waldhof Mannheim strebt gegen den TSV 1860 München am Montag (19.00 Uhr) nach drei Unentschieden in den den ersten drei Saisonspielen den ersten dreifachen Punktgewinn in der 3. Fußball-Liga an. Allerdings muss Trainer Bernhard Trares im Duell der Traditionsvereine auf Mohamed Gouaida verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich beim 1:1 beim 1. FC Magdeburg eine Muskelzerrung im Oberschenkel zu und fällt aus. Angreifer Arianit Ferati, der zuletzt wegen eines Virusinfekts fehlte, steht dagegen in der Heimpartie wieder zur Verfügung.