Mannheim (dpa) - Mit mächtig Vorfreude, viel Respekt, aber auch mit dem Glauben an eine Überraschung geht Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim in die DFB-Pokal-Partie gegen Eintracht Frankfurt. Nach 16 Jahren Pause sind die Mannheimer erstmals wieder für den Pokalwettbewerb qualifiziert. "Das ist für uns ein Plus-Spiel", sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares zwei Tage vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Der 53-Jährige kann auf den Kader zurückgreifen, der am Montag in der Liga den TSV 1860 München 4:0 besiegte.