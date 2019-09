Mannheim (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Liga erstmals verloren und durch das 1:2 (1:1) gegen die Würzburger Kickers den möglichen Sprung auf einen Aufstiegsplatz verpasst. Vor 8142 Zuschauern traf Gianluca Korte am Samstag für die Mannheimer (12.), Sebastian Schuppan (31., Foulelfmeter) und Albion Vrenezi (62.) drehten die Partie für die Würzburger. Der SV Waldhof bleibt dennoch im oberen Mittelfeld der Tabelle.

Mit seinem vierten Saisontreffer hatte Korte die Mannheimer schon nach zwölf Minuten im Anschluss an einen Eckball mit 1:0 in Führung gebracht. In dem ordentlichen Spiel glichen die Würzburger durch einen Foulelfmeter von Schuppen vor der Pause aus (31.). Mit einem sehenswerten Schlenzer aus 22 Metern sorgte Vrenezi für das 2:1 der Franken (62.), die davon profitierten, dass den Mannheimern der vermeintliche Ausgleich von Dorian Diring in der 69. Minute wegen einer diskutablen Abseitsstellung aberkannt wurde.