Manchester United startet mit einer Heimniederlage in die Saison. Beim 0:1 gegen Arsenal setzt sich die Harmlosigkeit aus der Vorsaison fort – die Hoffnungen ruhen auf einem Zugang aus der Bundesliga.

Von Sven Haist, Manchester

Die Reaktionen der Spieler von Manchester United kamen einem vertraut vor – fast so, als hätte man sie unzählige Male zuvor gesehen. Nach dem misslungenen Saisonauf­t­akt zu Hause gegen den FC Arsenal stand die Mannschaft von Trainer Rúben Amorim ratlos auf dem Rasen. Alle Spieler nahmen eine gebeugte Haltung ein: Harry Mag­u­ir­e stemmte seine Hände in die Hüften, andere stützten sich auf ihre Knie, Kapitän Bruno Fernandes und Amad Diallo saßen in der Hocke, Leny Yoro lag am Boden. Der Anblick erinnerte an das verlorene Europa-League-Fin­ale vor drei Monaten gegen Tottenham Hotspur, als der Klub die schlechteste Saison seit seiner Gründung abschloss. Auch das Ergebnis war dasselbe – ein 0:1, diesmal gegen den letztjährigen Premier-League-Zweiten Arsenal.