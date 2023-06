Interview von Sven Haist, London

Der Rockgitarrist Billy Duffy, 62, hat die Musikszene in Manchester in den 1980er- und 90er-Jahren mitgeprägt. Er erlangte Bekanntheit unter anderem mit der Band The Cult - und gehört zu den prominentesten Fans von Manchester City. Duffy wurde unweit des Stadions geboren und besucht dort seit seiner Kindheit regelmäßig Spiele. Wie nur wenige Fans hat Duffy, der mittlerweile zwischen seiner alten Heimat und Kalifornien pendelt, alle Höhen und Tiefen der vergangenen Jahrzehnte miterlebt. Vor dem Finale gegen Inter Mailand (Samstag, 21 Uhr, ZDF), bei dem Manchester City den ersehnten ersten Champions-League-Titel erringen kann, erscheint er im schwarzen Kapuzenpulli und mit Sonnenbrille zum Videogespräch.