Der ehemalige Münchner Mittelstürmer Roy Makaay ist neuer Trainer des FC Bayern World Squad. Bei dem 2021 ins Leben gerufenen Projekt sollen U19-Spieler aus der ganzen Welt ausgewählt und dabei unterstützt werden, ihren Traum vom Profi-Fußballer zu verwirklichen. Der langjährige Bayern-Profi Makaay wird den Nachwuchsspielern künftig zusammen mit dem bisherigen Trainerteam um Weltmeister Klaus Augenthaler zur Verfügung stehen. Makaay sprach von einer einzigartigen Herausforderung, mit jungen Spielern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten zu dürfen. "Wir wollen in diesem Elitefußball-Projekt aus jedem Spieler das Beste rausholen", äußerte der mittlerweile 48 Jahre alte Niederländer in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag. Im vergangenen Jahr hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister unter anderem das nigerianische Talent Daniel Francis verpflichtet und bis Saisonende an den österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt ausgeliehen. Francis hatte sich über das World-Squad-Projekt für einen Profivertrag empfohlen. Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic zeigte sich stolz angesichts der sportlichen Entwicklung des Projekts. "Jetzt sind wir sehr gespannt, ob auch dieses Jahr wieder der eine oder andere das Potenzial für den nächsten Schritt hat und es als Sprungbrett für seine Karriere nutzen kann", sagte Salihamidzic.