Mainz (dpa/lrs) - Mit gesteigertem Selbstvertrauen will der FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) gegen Bayer 04 Leverkusen den perfekten Vorrundenabschluss in der Fußball-Bundesliga feiern. "Mit den Fans im Rücken wollen wir das letzte Spiel des Jahres positiv gestalten und das gute Spiel von Bremen bestätigen", sagte Trainer Achim Beierlorzer am Freitag. Für die Partie gegen den Werksclub steht Jeremiah St. Juste nach Gelb-Sperre wieder zur Verfügung. Ob er Alexander Hack aus der Startelf verdrängt, ließ Beierlorzer offen. "Wir müssen defensiv wieder stabil stehen", forderte der 52-Jährige. Beim 5:0 in Bremen waren die Mainzer erstmals in der Saison ohne Gegentor geblieben.