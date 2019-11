Mainz (dpa/lrs) - In sich ruhend geht Achim Beierlorzer seiner Premiere als Trainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 am Sonntag (18.00 Uhr) bei der TSG 1899 Hoffenheim entgegen. "Die ersten Tage waren wie ein Speed-Dating", sagte der 52-Jährige am Freitag. Der gebürtige Franke hatte am Montag die Nachfolge des entlassenen Sandro Schwarz angetreten. Die taktische Herangehensweise ließ der beim 1. FC Köln nach elf Partien freigestellte Beierlorzer ebenso offen wie die Besetzung der Startelf. "Ich bin da noch in der Findungsphase, aber wir nehmen den Kampf um drei Punkte an und wollen uns auf dem Platz durchsetzen."