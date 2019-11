Mainz (dpa/lrs) - Das historische 0:8 des FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga am vergangenen Samstag bei RB Leipzig wirkt nach. "Die Peinlichkeit ist auch ein, zwei Tage später nicht aus den Kleidern. Die Gefühlslage ist beschämend und beschissen", sagte Trainer Sandro Schwarz am Dienstag in der wöchentlichen Presserunde.

Man müsse in den Tagen bis zum Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger Union Berlin keinen Hokuspokus veranstalten. "Die einzige Entschuldigung, die wir bieten können, ist die Leistung auf dem Platz. Das ist der Maßstab", betonte Schwarz.

Lautstark und entschieden wies der 41-Jährige den Vorwurf mangelnder Qualität zurück. "Die stelle ich nie in Frage", sagte er. Auch fehlende Lernfähigkeit - das 0:8 ist nach dem 1:6 bei Bayern München das zweite Debakel der Saison - ist für den 05-Coach kein Argument: "Verlässlichkeit ist das Thema. Wir bekommen nicht das auf den Platz, was wir uns vornehmen".

Nach Rückständen fehle die Bereitschaft, sich an die gestellten Aufgaben zu halten und einen Schritt mehr zu machen. "Das ist ein Kopfproblem", konstatierte Schwarz. Mit Einzelgesprächen versucht er, die verunsicherten Spieler aufzubauen.

Hoffnung macht dem Mainzer Trainer die wieder entstandene Drucksituation im Tabellenkeller. Mit neun Punkten aus zehn Spielen und Rang 15 zählt gegen Union nur der Sieg mit einer ansprechenden Leistung. "Es bringt jetzt nichts, alle an die Wand zu nageln. Das ist der falsche Ansatzpunkt", sagte Schwarz. "Wir haben oft genug bewiesen, dass wir mit Druck umgehen können."