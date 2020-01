Mainz (dpa/lrs) - Nach fünf Toren in Hoffenheim und fünf Treffern in Bremen träumt der FSV Mainz 05 vom nächsten Auswärtscoup in der Fußball-Bundesliga. Die Rheinhessen gastieren heute beim Topteam Borussia Mönchengladbach, das sich mit 35 Zählern auf einem Champions-League-Platz befindet. Beim ohnehin schwierigen Auswärtsspiel muss Trainer Achim Beierlorzer zudem auf seinen Schlüsselspieler Kunde Malong verzichten, der eine Gelbsperre absitzt. Für ihn könnten Jeremiah St. Juste, Danny Latza oder Leandro Barreiro zum Einsatz kommen. Für Coach Beierlorzer brauchen die Mainzer in Gladbach "einen ganz starken Tag".