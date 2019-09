Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat einen weiteren Jugendspieler in den Profikader aufgenommen. Mittelfeldspieler Niklas Tauer unterschreibt bei den Rheinhessen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, wie der Verein am Freitag mitteilte. Der 18-Jährige spielt seit 2012 in den Jugendmannschaften der 05er und wurde jüngst auch in die U19-Nationalmannschaft berufen. Sport-Vorstand Rouven Schröder nannte Tauer ein "großes Talent", das sein "fußballerisches Potenzial bereits zeigen konnte". Erst einen Tag zuvor hatten die Mainzer den ebenfalls 18 Jahre alten Merveille Papela mit einem Profivertrag bis 2023 ausgestattet.