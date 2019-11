Mainz 05 will gegen Union Berlin zurück in die Erfolgsspur

Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 will im Bundesliga-Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Union Berlin in die Erfolgsspur zurückfinden. Eine Woche nach dem 0:8-Debakel bei RB Leipzig erwartet Trainer Sandro Schwarz heute eine deutliche Steigerung von seiner Mannschaft. Mit einem Sieg würden die Mainzer in der Tabelle an den Berlinern, die derzeit einen Punkt mehr auf dem Konto haben, vorbeiziehen. Nach verbüßter Gelbsperre steht Innenverteidiger Moussa Niakhaté dem Tabellen-15. wieder zur Verfügung.