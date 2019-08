Mainz (dpa/lrs) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 geht als haushoher Favorit in die erste Hauptrunde im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. "Wir nehmen die Rolle an und wollen das auf dem Platz mit viel Mentalität und guter Leistung auch darlegen", sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. Vor dem ersten Rheinland-Pfalz-Derby seit über sieben Jahren an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat der 40-Jährige seinen Schützlingen die besondere Brisanz vermittelt. "Das wird eine emotionale Partie", sagte Schwarz. Auch die FSV-Fans sind elektrisiert. Fast 6000 Mainzer Anhänger wollen auf dem Betzenberg dabei sein.

Danny Latza wird die 05er als neuer Kapitän anführen. Als seine Stellvertreter bestimmte Schwarz Daniel Brosinski und Moussa Niakhaté. Das Team berief noch Stefan Bell, Alexander Hack, Jean-Paul Boetius und Leandro Barreiro in den Mannschaftsrat. "Danny kennt die Werte des Vereins und ist ein klarer Kopf", begründete der 05-Chefcoach die Wahl des 29-Jährigen.

Als vorerst letzter Neuzugang steht Taiwo Awoniyi vom FC Liverpool nach bestandenem Medizincheck und Klärung der letzten Formalitäten fest. Der 21-jährige Stürmer, der als Ersatz für die am Knie verletzten Jean-Philippe Mateta und Dong-Won Ji für ein Jahr auf Leihbasis an den Rhein kommt, wurde wie der neue Innenverteidiger Jeremiah St. Juste am Donnerstag im Mannschaftskreis begrüßt. Der 22-jährige Innenverteidiger von Feyenoord Rotterdam, dessen Verpflichtung am Mittwochabend perfekt gemacht wurde, soll neun Millionen Euro Ablöse gekostet haben.

Sowohl Awoniyi als auch St. Juste könnten am Samstag schon dabei sein. "Wir werden die Eindrücke aus dem Training auf uns wirken lassen. Sie können beide zum Aufgebot gehören, aber von Beginn an werden sie nicht spielen", verriet Schwarz. So wird wohl Edimilson Fernandes einziger Neuer in der Mainzer Startelf sein. Nicht zur Verfügung stehen neben Mateta und Ji der Ex-Lauterer Philipp Mwene und Jonathan Meier. Die beim letzten Test gegen den FC Metz pausierenden Robin Quaison und Jonathan Burkardt sind wieder einsatzbereit.

"Wir müssen unsere gewohnten Prinzipien auch bei einer veränderten Grundordnung auf den Platz bringen. Wir werden sicher viel Ballbesitz haben. Wir müssen aktiv nach vorn verteidigen und gut im Gegenpressing sein", erklärte Schwarz. Die Pokal-Aufgabe nimmt er trotz des Zwei-Klassen-Unterschieds sehr ernst: "Das ist ein lukrativer Wettbewerb, in dem man mit wenigen Spielen viel erreichen kann. Das ist unser Auftrag."