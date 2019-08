Mainz (dpa/lrs) - Für das brisante erste Heimspiel der Saison gegen Borussia Mönchengladbach mit dem Ex-Mainzer Marco Rose auf der Trainerbank hofft der FSV Mainz 05 auf das Mitwirken von Neuzugang Jeremiah St. Juste. "Es ist schwierig, er arbeitet individuell und macht heute Lauftraining. Wir warten ab", sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. Sollte der niederländische Innenverteidiger, der sich beim 0:3 in Freiburg die Schulter ausgekugelt hat, am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga passen müssen, ist Alexander Hack der Nachrücker in die Startelf.