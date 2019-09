Mainz (dpa/lrs) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) wohl auf die angeschlagenen Danny Latza und Aaron Martin verzichten. Kapitän Latza konnte wegen Adduktoren-Problenen in der Woche nicht trainieren, am Mittwoch erwischte es auch den spanischen Linksverteidiger mit denselben Problemen. "Bei Aaron fehlt noch die genaue Diagnose", sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. Die Besetzung der Torhüterposition ließ der 05-Coach offen. Robin Zentner hatte zuletzt geglänzt und so im Duell mit Stammspieler Florian Müller gepunktet.

Wichtiger als die Besetzung gegen die noch unbesiegten Wolfsburger ist für Schwarz die Einstellung des Teams über die volle Spielzeit. "Wir brauchen die Verlässlichkeit aus dem Training. Die müssen wir auf den Platz bringen, dann greift auch unsere Qualität", erklärte der FSV-Trainer.