Mainz (dpa/lrs). Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 wird zum Wintertrainingslager wieder nach Estepona in Andalusien reisen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, halten sich die Rhein-Hessen vom 5. bis 12. Januar in Südspanien auf. Im Rahmen des Trainingslagers sind Testspiele am 7. und 11. Januar geplant. Die Gegner stehen noch nicht fest.