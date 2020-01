Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat sich mit Abwehrspieler Jeffrey Bruma vom Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg verstärkt. Der 28- jährige Niederländer wird bis zum Saisonende ausgeliehen, wie die Rheinhessen am Mittwochabend bekannt gaben.

Für Wolfsburg, Schalke 04 und den Hamburger SV hat der Innenverteidiger 97 Pflichtspiele in der Bundesliga und im DFB-Pokal bestritten. Zudem hat er Erfahrung in der Champions und Europa League und 25 Länderspiele absolviert. "Mit seiner Qualität, seiner Erfahrung und seiner Leader-Mentalität wird er unseren Kader in der Defensive sofort verstärken und uns bei der Mission Klassenerhalt unterstützen", sagte 05-Sportvorstand Rouven Schröder. Die Mainzer empfangen am Samstag den FC Bayern München.