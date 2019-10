Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 ist auf der Suche nach mehr Verlässlichkeit in der Fußball-Bundesliga. Im Umfeld des Tabellen-13. wird eifrig spekuliert, was für eine Leistung das Team von Trainer Sandro Schwarz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel beim RB Leipzig anbietet. Viel zu schwankend waren die Auftritte zuletzt. Dem Tiefpunkt beim 0:1 in Düsseldorf folgte am vergangenen Freitag die beste Saisonleistung beim 3:1 gegen den 1. FC Köln.

"Eine Garantie gibt es nun einmal nicht, in keine Richtung. Immer wieder Düsseldorf anzusprechen, bringt nichts. Es muss auch mal gut sein", sagte Schwarz am Dienstag. Der 41-Jährige sieht sein Team auf einem guten Weg zur Konstanz. "Wir in Mainz können mit solchen Situationen gut umgehen. Das ist normal für uns. Wir haben den Glauben und die Zuversicht, dass wir die Dinge gemeinsam regeln können. Wir haben gegen Köln das gezeigt, was wir trainiert haben", betonte der Coach.