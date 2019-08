Magdeburg (dpa) - Der 1. FC Magdeburg will Fußball-Bundesligist SC Freiburg in der ersten Runde des DFB-Pokals gehörig ärgern. "Wir brauchen schon einen besonderen Tag, wenn wir erfolgreich sein wollen. Als Drittligist kann man aber auch immer unangenehm sein", sagte Trainer Stefan Krämer am Donnerstag auf der Pressekonferenz des Drittligisten am Donnerstag. Krämer fand lobende Worte für den Gegner: "Das ist ein toller, sympathischer und cooler Club, mein Kollege Christian Streich ja sowieso."