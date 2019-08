Magdeburg (dpa) - Der 1. FC Magdeburg hat den ersten Heimsieg in der 3. Fußball-Liga gefeiert. Gegen Aufsteiger TSV 1860 München gab es vor 16 614 Zuschauern ein hochverdientes und deutliches 5:1 (4:0). Aaron Berzel (14.) brachte den FCM per Eigentor in Führung, Christian Beck (28., 41.), Sören Bertram (41.) und Björn Rother (74.) erhöhten. Markus Ziereis (90.) traf mit dem Schlusspfiff für 1860.