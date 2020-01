Ausleihe von Real-Verteidiger Odriozola an FC Bayern perfekt

München (dpa) - Der FC Bayern München hat Abwehrspieler Álvaro Odriozola von Real Madrid verpflichtet. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, wird der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger bis zum Saisonende von den Königlichen ausgeliehen. Der spanische Nationalspieler war im Sommer 2018 von Real Sociedad nach Madrid gewechselt. Dort aber kam er bislang nicht über den Rang eines Ergänzungsspielers hinaus. Odriozola soll den Münchnern helfen, den verletzungsbedingten Engpass in der Defensive zu beheben. Trainer Hansi Flick hatte sich in diesem Winter deshalb eine Verstärkung für die rechte Abwehrseite gewünscht.