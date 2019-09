Artikel per E-Mail versenden

Hamburg (dpa/lno) - Der VfB Lübeck hat das Verfolgerduell in der Fußball-Regionalliga Nord gewonnen. Der Tabellenzweite setzte sich am Samstag gegen den SC Weiche Flensburg mit 2:0 (0:0) durch. Erst in der Schlussphase entschieden Nicolas Hebisch (81.) und Patrick Hobsch (90.+1) mit ihren Treffen die Partie vor 3165 Zuschauern.

Dank des siebten Saisonerfolgs blieben die Lübecker (21 Punkte) am VfL Wolfsburg II dran und haben weiter einen Punkt Rückstand. Die zweite Vertretung des Bundesliga-Clubs hat allerdings ein Spiel mehr absolviert. Die Wolfsburger kamen am neunten Spieltag beim SV Drochtersen/Assel zu einem souveränen 5:0 (2:0).

Die zweite Mannschaft von Zweitligaverein Holstein Kiel musste sich nach vier Siegen nacheinander überraschend mit 2:4 (1:3) beim SSV Jeddeloh II geschlagen geben. Die Kieler verpassten damit den Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Der Hamburger SV II unterlag beim TSV Havelse mit 2:3 (1:2) und liegt nach dem sechsten Spiel ohne Dreier auf dem 14. Rang.

Im Hamburger Traditionsduell setzte sich der Aufsteiger Altona 93 gegen den FC St. Pauli II mit 2:1 (1:1) durch und verließ vorerst die Abstiegsplätze. Cemal Sezer (16.) brachte die Gäste in Front, Ersen Asani (26.) glich mit einem direkt verwandelten Eckball zehn Minuten später aus. Den Siegtreffer markierte Marco Schultz (86.) per Handelfmeter.

Eintracht Norderstedt verschaffte sich durch das 1:0 (0:0) gegen den BSV SW Rehden etwas Abstand von den unteren Plätzen. Vorletzter bleibt Aufsteiger Heider SV, der beim bislang so starken Lüneburger SK Hansa immerhin ein 1:1 (0:0). Das Tor für die Gäste erzielte Steffen Neelsen (78.)