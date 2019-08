Nach dem Fehlstart in der 2. Liga mit einem Punkt aus zwei Spielen, dem Verletzungspech mit zehn zu ersetzenden Leistungsträgern und dem anfänglichen 0:2-Rückstand sah es für den Kiezclub in Lübeck nach dem nächsten Rückschlag aus. Doch Waldemar Sobota (63.) und Dimitrios Diamantakos (67.) schafften zunächst den Ausgleich. Nach Knolls 3:2 (94.) rettete der frühere HSV-Akteur Ahmet Arslan (115.) den VfB in das Elfmeterschießen, in dem Arslan zu hoch zielte und der Ex-St. Paulianer Coimbra Fernandes an Keeper Robin Himmelmann scheiterte.

"Wenn man im Elfmeterschießen gewinnt, ist das auch immer eine Glückssituation", räumte Trainer Jos Luhukay ein. Er und seine Profis können nun dem schweren Punktspiel am Samstag beim VfB Stuttgart etwas gelassener entgegenblicken. Und auch für die Vereinskasse war der Erfolg an der Lohmühle wichtig: Der Sprung in die zweite Runde, die der FC St. Pauli in den vergangenen 13 Jahren acht Mal verpasst hatte, spült allein aus den Vermarktungserlösen garantierte 351 000 Euro in die Vereinskasse. Hinzu kommen noch die Zuschauereinnahmen.