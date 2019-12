Lübeck (dpa/lno) - Ein Verbandsliga-Fußballspiel in Lübeck ist nach einer Schlägerei zwischen Zuschauern und Spielern abgebrochen worden. Zwei Spieler wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auslöser war nach Angaben der Polizei vom Montag ein Foul bei der Partie zwischen dem Eichholzer SV und der zweiten Mannschaft des 1. FC Phönix Lübeck. Nach dem Foul stürmten Fans am Sonntag auf den Platz, und es kam zu einer Schlägerei. Dabei soll nach ersten Erkenntnissen ein Fan einen 33 Jahre Spieler des 1. FC Phönix mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben. Das Spiel wurde beim Stand von 2 : 2 abgebrochen. Gegen den Mann, der getreten haben soll, wird nach Angaben eines Polizeisprechers wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.