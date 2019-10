Lohfelden (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat in einem Testspiel beim Fußball-Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden kurz vor Schluss noch einen Sieg verspielt. Nach einer Paderborner 3:1-Führung glichen Paterson Chato und Maximilian Dittgen am Donnerstag in der 86. und 87. Minute noch zum 3:3-Endstand für die Hessen aus. Nach dem frühen Rückstand durch Daniel-Kofi Kyereh (5.) schossen Gerrit Holtmann (27.), Abdelhamid Sabiri (54.) und Cauly Oliveira Souza (78.) die Tore für Paderborn. Die Ostwestfalen sind auch in der Fußball-Bundesliga nach sieben Spieltag noch ohne Sieg.