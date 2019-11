Düsseldorf (dpa) - Erstmals mit allen 22 Spielern des Kaders hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die letzten beiden EM-Qualifikationsspiele fortgesetzt.

Beim Training in Düsseldorf war auch Niklas Stark von Hertha BSC dabei. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger trainierte nach seinem Nasenbeinbruch mit einer schwarzen Gesichtsmaske. Ob er am Samstag in Mönchengladbch seine Länderspiel-Premiere feiern kann, ist weiter offen.

Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw muss in den abschließenden Partien gegen Weißrussland und am Dienstag in Frankfurt gegen Nordirland die EM-Teilnahme 2020 noch sichern.