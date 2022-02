Die jüngste 1:2-Derbyniederlage des TSV 1860 München bei Türkgücü hat in den vergangenen Tagen erwartungsgemäß zu einer Grundsatzdiskussion über die generelle Ausrichtung des Traditionsvereins in der dritten Liga geführt - und zur Frage, ob die Löwen dort tatsächlich nicht mehr sind als ein Team im Tabellenmittelfeld. So ist das Heimspiel am Montag (19 Uhr) gegen den Halleschen FC zum Abschuss des 27. Spieltags vor allem das Spiel eins ohne den Druck, unbedingt die Aufstiegsplätze zu erreichen, denn diese Ziele seien "passé", wie Trainer Michael Köllner urteilte - der aber gleichzeitig betonte, dass er selbst nie den Aufstiegskampf ausgerufen habe. Die Partie gegen Türkgücü jedenfalls sei "eines der schlechtesten Spiele unter meiner Leitung" gewesen, gegen defensive Hallenser erwartet Köllner nun vor maximal 7500 Zuschauern "eine zähe Nummer". Sechzig tritt mit unverändertem Personal an.