13. Oktober 2018, 13:43 Uhr Fußball Löw nominiert Tah für das Spiel in Paris nach

Der Kapitän der U21-Nationalmannschaft, wird nach der erfolgreichen Qualifikation für die EM-Endrunde befördert. Und Tennisprofi Alexander Zverev verpasst das Endspiel von Shanghai.

Meldungen im Überblick

Fußball, Nations League: Nach der erfolgreichen EM-Qualifikation der U21-Nationalmannschaft hat Fußball-Bundestrainer Joachim Löw den Leverkusener Verteidiger Jonathan Tah für die A-Nationalmannschaft nachnominiert. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, wird der 22-Jährige bereits beim Nations-League-Spiel am Abend in den Niederlanden (20.45 Uhr/ZDF) bei der Mannschaft sein, allerdings erst am Dienstag in Paris gegen Weltmeister Frankreich (20.45 Uhr/ARD) im Kader stehen. Am Freitag hatte Tah die U21 als Kapitän zum Sieg gegen Norwegen (2:1) und damit zur vorzeitigen Qualifikation für die Europameisterschaft 2019 in Italien und San Marino geführt.

Fußball, U21-Europameisterschaft: Deutschlands U21-Fußballer haben vorzeitig die Qualifikation für die EM-Endrunde 2019 geschafft. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz setzte sich am Freitagabend in Ingolstadt dank einer lange souveränen Leistung 2:1 (2:0) gegen Verfolger Norwegen durch. Damit hat die DFB-Auswahl vor dem abschließenden Quali-Spiel gegen Irland am Dienstag in Heidenheim acht Punkte Vorsprung. Cedric Teuchert vom FC Schalke 04 (21. Minute) und Freiburgs Luca Waldschmidt (31.) erzielten die Tore für die vor allem in der ersten Hälfte überzeugende DFB-Elf. Birk Risa erzielte den Anschluss für die Gäste (46.). Bei dem Turnier im Juni 2019 in Italien und San Marino tritt die DFB-Auswahl als Titelverteidiger an, dann geht es auch um die Tickets für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Basketball, Pokal: Schon im Viertelfinale kommt es im BBL-Pokal zur Neuauflage des Vorjahres-Endspiels. Titelverteidiger Bayern München trifft daheim auf Alba Berlin. Bundestrainer Hendrik Rödl zog die Berliner am Freitagabend als letztes Team der Auslosung, die in der Pause der Basketball-Bundesliga-Partie zwischen Berlin und HAKRO Merlins Crailsheim durchgeführt wurde. Brose Bamberg muss bei der BG Göttingen antreten, Überraschungs-Viertelfinalist Science City Jena empfängt die Telekom Baskets Bonn. Die Skyliners Frankfurt spielen gegen die Löwen Braunschweig. Die Viertelfinalspiele finden am 22. und 23. Dezember statt. Das Halbfinale ist für den 20. Januar 2019 terminiert, das Endspiel für den 17. Februar. Seit dieser Saison gibt es kein Final Four mehr. Alle Partien werden ausgelost.

Tennis, Shanghai: Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat sein insgesamt sechstes Endspiel bei einem Masters-Turnier klar verpasst. Der Weltranglisten-Fünfte verlor am Samstag in Shanghai im Halbfinale 2:6, 1:6 gegen den Serben Novak Djokovic. Der diesjährige Wimbledon- und US-Open-Sieger trifft im Finale am Sonntag entweder auf seinen langjährigen Schweizer Rivalen Roger Federer oder den Kroaten Borna Coric. Mit dem Halbfinal-Einzug hatte Zverev sich am Freitag immerhin die erneute Teilnahme an den ATP-Finals in einem Monat in London gesichert.

Formel 1, Kalender: Die Formel 1 macht im kommenden Jahr wie erwartet am 28. Juli auf dem Hockenheimring Station. Das geht aus dem finalen Rennkalender für 2019 hervor, den der Automobil-Weltverband Fia im Anschluss an seine Weltrats-Sitzung am Freitag in Paris veröffentlichte. Die 21 Rennen umfassende Saison beginnt am 17. März wie in den vergangenen Jahren in Australien, der Weltmeister wird spätestens beim Finale am 1. Dezember in Abu Dhabi gekrönt. Das 1000. Rennen in der Formel-1-Geschichte wird am 14. April in China stattfinden.