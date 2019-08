Frankfurt/Main (dpa) - Joachim Löw wird heute den ersten Kader für die EM-Saison berufen. Der Bundestrainer muss dabei auch einen Ersatz für Leroy Sané benennen, der nach seinem Kreuzbandriss frühestens im März 2020 wieder für die Fußball-Nationalmannschaft wird spielen können. Nach "Kicker"-Informationen wird Luca Waldschmidt vom SC Freiburg erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen. Deutschland trifft in der EM-Quali am 6. September in Hamburg auf die Niederlande. Drei Tage später steht das Duell bei den ebenfalls noch unbesiegten Nordiren in Belfast an.