Lissabon (dpa) - Nach seiner Doppelpack-Gala legte Timo Werner in der Nacht von Lissabon gleich mit einer Kampfansage nach. "Wir sind nicht in der Champions League, um nur dabei zu sein. Wir wollen weiterkommen. Wenn es möglich ist, auch als Tabellenerster", sagte der Fußball-Nationalspieler nach dem 2:1 (0:0) beim portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon.

Mit sieben Toren in sieben Pflichtpartien hat der Angreifer unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann einen Traumstart hingelegt und ist zu einem Profi gereift, der den Qualitätsunterschied zwischen zwei Teams ausmachen kann. Das veränderte System mit weniger langen Bällen und einem vermehrt spielerischen Ansatz passt perfekt zum schnellen Werner. "Wir spielen einfach gut und am Ende darf einer die Tore schießen. Dafür bin ich da", sagte Werner und nannte weitere Gründe für den Höhenflug: "Wir sind alle ein wenig älter geworden und haben mehr Spiele auf dem Buckel. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auf diesem Niveau mithalten kann."

Nicht nur mithalten, sondern wie in der zweiten Halbzeit von Lissabon eine Begegnung auch bestimmen und verdient gewinnen. Das ist Anlass für Träumereien und lässt Werner schon auf die nächsten beiden Auftritte gegen Olympique Lyon (2. Oktober) und Zenit St. Petersburg (23. Oktober) blicken. "Daheim sind wir in der Lage, gegen jeden Gegner zu gewinnen. Wenn wir die Spiele gewinnen, sind wir mit einem Bein im Achtelfinale. Das muss unser Ziel sein", sagte der Angreifer, der in sieben Königsklassen-Spielen bereits fünf Tore in der Statistik stehen hat.

Werners Lauf ist offenbar auch eine Folge seiner geklärten Zukunft. Nach einem monatelangen Flirt mit den Bayern verlängerte er seinen Vertrag in Leipzig Ende August bis 2023. "Timo hat sich auch weiterentwickeln. Die Vertragsverlängerung tut ihm gut, er hat eine gewisse Sicherheit", sagte Sportdirektor Markus Krösche: "Die Art und Weise, wie Julian jetzt spielen lässt, kommt ihm noch ein bisschen mehr zugute. Die Gesamtkonstellation passt einfach sehr gut. Er hat eine sehr gute Quote. Ich hoffe, dass er das beibehält."

Das hoffen auch seine Kollegen, die derzeit wissen: Wenn nicht ganz so viel läuft, trifft Werner trotzdem. "Timo ist ein überragender Stürmer. Wir versuchen, ihm so viel wie möglich zu helfen", lobte der schwedische Nationalspieler Emil Forsberg und ordnete den Sieg in Lissabon ein: "Das war ein Big Point."

Wie in der Bundesliga steht RB nun auch in seiner Champions-League-Gruppe auf Platz eins. Doch die Favoritenrolle weist Nagelsmann von sich. "Wenn wir das nächste Spiel gewinnen, sieht es sehr gut aus. Wenn nicht, starten wir wieder bei Null", sagte der 32-Jährige. Vor allem die erste Halbzeit hatte dem Trainer phasenweise nicht gefallen: "Da waren wir eher wie Kälber, aber wir wollen Bullen sein."

Schon am Samstagabend muss RB die Tabellenspitze der Bundesliga bei Werder Bremen (18.30 Uhr/Sky) verteidigen. Mit dabei könnte auch der in Lissabon verletzt ausgewechselte Konrad Laimer sein. Die Knöchelverletzung des österreichischen Nationalspielers ist nach ersten Erkenntnissen nicht gravierend.