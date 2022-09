Interview von Anna Dreher

Wenn am Freitagabend die 33. Saison der Frauen-Bundesliga startet, wird der Rahmen ungewohnt sein. Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München (19.15 Uhr, Eurosport/Magenta Sport) findet in der Frankfurter Arena statt, in der sonst die Männer spielen. Solche Highlight-Partien sollen zu einer größeren Aufmerksamkeit für den Frauenfußball auch jenseits des DFB-Teams beitragen. Dass etwa 20 000 Zuschauer erwartet werden, liegt auch an Nationalspielerinnen wie Lina Magull und Laura Freigang. Bei der Europameisterschaft im Juli verloren sie mit den DFB-Frauen erst im Finale gegen England - und begeisterten mit ihrem Fußball sowie mit ihrer lockeren Art.