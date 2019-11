Lüttich (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter setzt auch nach dem furiosen 5:1 gegen den FC Bayern auf personelle Rotation. Für das Europa-League-Gruppenspiel bei Standard Lüttich an diesem Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) rücken Abwehrchef Makoto Hasebe und Stürmer André Silva neu in die Startelf, wie die Eintracht vor dem Spiel mitteilte. Dafür nehmen Verteidiger Evan Ndicka und Sturmriese Bas Dost zunächst auf der Bank Platz. Nach zwei Siegen aus den ersten drei internationalen Gruppenspielen würde der Eintracht ein weiterer Erfolg in Lüttich reichen, um vorzeitig das Sechzehntelfinale in dem Wettbewerb zu erreichen.