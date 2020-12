Der letzte Plan des FC Bayern für 2020 steht. Drei Spiele, drei Siege - so will Trainer Hansi Flick das von Titelgewinnen und Corona-Krise geprägte Jahr bestmöglich abrunden. Ein Selbstläufer wird die letzte englische Woche vor Weihnachten aber garantiert nicht. Immerhin rangieren alle drei Gegner - Union Berlin, Wolfsburg, Leverkusen - unter den Topteams der Bundesliga-Tabelle. "Wir stehen da, wo wir stehen wollen", sagte Flick am Freitag - auf Platz eins.

Der Bayern-Endspurt beginnt am Samstagabend mit dem Topspiel in Berlin. Im Union-Stadion bestritten die Münchner am 17. Mai 2020 auch das erste Geisterspiel nach dem harten Corona-Lockdown im Frühjahr. Damals reiste Flicks Team ebenfalls als Tabellenführer an und siegte 2:0 dank Toren von Robert Lewandowski und Benjamin Pavard.

Beide waren kurioserweise auch die Torschützen beim 2:1-Hinrundensieg in der vergangenen Saison in München. Geht diese kleine Serie weiter? Lewandowski ist nach seiner Pause in der Champions League beim 2:0 gegen Lokomotive Moskau immerhin wieder "hundertprozentig einsatzfähig", wie Flick berichtete. An der Alten Försterei könnte der Pole zum 200. Mal in der Bundesliga für die Bayern auflaufen. Seine bislang 174 Tore sind Bundesliga-Rekord.

Trainer Hansi Flick appellierte an seine Profis, nochmals "alle Körner" zu aktivieren. Niklas Süle, 25, der Innenverteidiger der Münchner, sieht dies als eine Gemeinschaftsaufgabe der Mannschaft an: "Es wird eine ganz harte Woche für uns. Jeder geht ein bisschen auf der Felge. Wir schaffen das eh nur zusammen."