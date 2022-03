Beim FC Bayern spitzt sich vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin (Samstag, 18.30 Uhr) die Personalsituation offenbar zu. Laut übereinstimmenden Medienberichten nahm Torjäger Robert Lewandowski am Mittwoch nicht am Training teil. Am Vortag hatte der Pole die Einheit in München wegen einer "kleinen Blessur", wie es hieß, vorzeitig abgebrochen. Auch Nationalverteidiger Niklas Süle soll das Bayern-Training am Mittwoch abgebrochen haben. Nachdem er laut Kicker schon im Sprinttraining Probleme hatte, ging er "nach einer Stunde vorzeitig und leicht humpelnd vom Platz".