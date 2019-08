Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler hält die Diskussionen um die Auslegung der Handspielregel im Fußball auch in Zukunft für unvermeidbar. "Im Handspielbereich wird sich eins nie ändern: Jeder hat seine eigene Interpretation, was Hand ist und was nicht", sagte Völler am Montagabend in der Sendung "Wontorra On Tour" bei Sky Sport News HD.