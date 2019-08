Leverkusen (dpa) - Sport-Geschäftsführer Rudi Völler setzt dem Team von Bayer Leverkusen vor dem Saisonstart der Fußball-Bundesliga hohe Ziele. "In den vergangenen Jahren habe ich immer gesagt, dass unser Minimalziel die Europa League ist und unser Wunschziel die Champions League. Das habe ich jetzt leicht erhöht", sagte der 59-Jährige der "Sport Bild" (Mittwoch). In der vergangenen Saison hatte die Werkself mit Trainer Peter Bosz erst am letzten Spieltag doch noch den Platz in der europäischen Königsklasse gesichert.