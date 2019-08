Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz hat zeitnahe Gespräche mit dem Fußball-Bundesligisten über seine Vertragsverlängerung angekündigt. "Wir haben vereinbart, dass wir uns kommende Woche mal hinsetzen und miteinander reden", sagte der Niederländer am Freitag. Sportdirektor Simon Rolfes hatte am Vortag im Fachmagazin "Kicker" das Ziel ausgegeben, Bosz langfristig binden zu wollen. "Wenn der Verein mit mir sprechen will, ist er wohl zufrieden. Das bin ich auch", kommentierte Bosz dies vor dem Spiel am Samstag bei Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr). Bosz' aktueller Kontrakt läuft bis kommenden Sommer.