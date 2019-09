Moskau (dpa) - Trotz einer großen Platzwunde direkt über dem linken Auge will der frühere Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes im Champions-League-Spiel mit Lokomotive Moskau am Mittwoch bei Bayer Leverkusen auflaufen (21.00 Uhr/DAZN). Der 31-Jährige wird die Reise nach Deutschland mit antreten. "Ich will spielen", sagte Höwedes am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Beim 1:0-Sieg am Freitag bei PFK Sotschi hatte Höwedes nach einem Zusammenstoß im Luft-Zweikampf zunächst mit einem Kopfverband weitergespielt und war dann doch ausgewechselt worden. "Der Schmerz geht. Die Punkte bleiben", twitterte der frühere Schalker zu einem Foto mit dem großen Turban. Die Wunde musste mit mehreren Stichen genäht werden.