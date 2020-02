Leverkusen (dpa) - Neuzugang Emre Can steht erstmals in der Startelf von Borussia Dortmund. Anders als bei seinem Kurzeinsatz vier Tage zuvor beim Pokal-Aus in Bremen (2:3) läuft der von Juventus Turin verpflichtete 26 Jahre alte Fußball-Nationalspieler im Bundesliga-Duell seiner Mannschaft an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit Bayer Leverkusen von Beginn an auf. Darüber hinaus kehrt auch der in Bremen erst mit Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselte Torjäger Erling Haaland zurück in die Startelf. Leverkusen muss auf Julian Bamgartlinger verzichten.