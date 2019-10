Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann im DFB-Pokalspiel gegen den SC Paderborn wieder auf Nationalspieler Kai Havertz zurückgreifen. Der 20-Jährige hatte zuletzt beim 2:2 gegen Werder Bremen noch erkrankt gefehlt, steht am Dienstagabend im Pokalmatch aber wieder in der Startelf. Nicht gereicht hat es dagegen für Innenverteidiger Sven Bender, der Probleme am Sprunggelenk hat. Bender sitzt aber zumindest auf der Ersatzbank.

Gegen den Bundesliga-Letzten verzichtet Leverkusens Coach Peter Bosz ansonsten auf Rotation. Lediglich Mittelfeldspieler Kerem Demirbay erhält eine Pause und sitzt ebenfalls nur auf der Bank. Die Werkself ist im gesamten Monat Oktober noch ohne Pflichtspielsieg.

Paderborns Trainer Steffen Baumgart wechselt seine Anfangself im Vergleich zum ersten Bundesligasieg in dieser Saison beim 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf gleich auf fünf Positionen. Unter anderem rückt wie schon in der ersten Pokalrunde Ersatzkeeper Jannik Huth für Leopold Zingerle ins Tor. Sebastian Vasiliadis fällt zudem wegen einer Fußverletzung aus.