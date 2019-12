Leverkusen (dpa) - Nach dem überraschenden Sieg beim FC Bayern München will Trainer Peter Bosz auch endlich wieder vor eigenem Publikum einen Punkte-Dreier mit Bayer Leverkusen erreichen. "Ich hoffe nicht, dass München ein Ausnahmespiel war. Wenn man oben mitspielen will, muss man Heimspiele gewinnen", sagte der Bayer-Coach am Freitag vor der Partie gegen den Tabellendritten FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky). In der Liga hatten die Leverkusener zuletzt vier Heimspiele nicht gewonnen. Der bislang letzte Heimsieg gegen die Revier-Elf liegt gar fünf Jahre zurück.

Optimistisch dürfte den Trainer zudem stimmen, dass Nationalspieler Kai Havertz nach ausgeheiltem Muskelfaserriss wieder einsatzfähig ist und am Donnerstag ein neuer Rasen in der BayArena verlegt worden ist. "Der Rasen macht einen guten Eindruck", befand Bosz, der sich zuletzt massiv über die Rasen-Qualität in Leverkusen beschwert hatte.

Noch offen ließ der Coach, wer den gesperrten Jonathan Tah ersetzt. Ein möglicher Kandidat ist Aleksandar Dragovic, der sich zuletzt über zu wenig Einsatzzeiten beklagt hatte. "Da müssen die Spieler mit umgehen", meinte der Leverkusener Trainer, der zudem auch noch den verletzten Mitchell Weiser ersetzen muss.