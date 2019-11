Leverkusen (dpa) - Die ersten drei Spiele in der Fußball-Champions-League hat Bayer Leverkusen allesamt verloren. Eine vierte Niederlage heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) gegen Atlético Madrid würde schon das endgültige Aus in der Gruppenphase besiegeln. Möglicherweise sogar ein Unentschieden, falls Juventus Turin zuvor bei Lok Moskau punktet. Auch wenn es in Newcastle United in der Saison 2002/03 einmal ein Team schaffte, nach drei Niederlagen zum Auftakt noch weiterzukommen, ist die Chance nur rein theoretischer Natur. Das wichtige Spiel steigt aber am 26. November in Moskau. Dort müsste Leverkusen mit zwei Toren gewinnen, um den direkten Vergleich zu gewinnen und auf Platz drei zu hoffen. Der würde als Trostpflaster zumindest das Überwintern in der Europa League bedeuten.