Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen geht mit sieben Testspielen in Serie ohne Sieg in die neue Saison. Im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung am Sonntag verlor der Champions-League-Teilnehmer gegen den spanischen Pokalsieger FC Valencia mit 1:2 (1:1). Allerdings spielten die Rheinländer nach einer Roten Karte gegen Aleksandar Dragovic wegen einer Notbremse 70 Minuten lang in Unterzahl. Nationalspieler Kai Havertz gelang dennoch der Ausgleich (26., Handelfmeter). Doch Kevin Gameiro schoss Valencia mit seinem zweiten Tor zum Sieg (9./57.).