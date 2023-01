Leupolz verlängert in Chelsea

Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz hat ihren Vertrag beim englischen Meister FC Chelsea bis 2026 verlängert. Die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin war nach der Geburt ihres ersten Kindes im Oktober erst vergangene Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. "Ich möchte mehr Spiele mit dem Team, mehr Chancen auf Titel, und ein großes Ziel ist es, die Champions League zu gewinnen", erklärte Leupolz in einer Klubmitteilung. Die frühere Spielerin des SC Freiburg und des FC Bayern München hat für die DFB-Auswahl 75 Länderspiele bestritten, sie fehlte wegen der Schwangerschaft 2022 bei der Europameisterschaft in England. Leupolz war 2013 Europameisterin und 2016 Olympiasiegerin. Sie habe beim FC Chelsea "eine Schlüsselrolle gespielt" in ihren ersten 18 Monaten im Klub, teilte Manager Paul Green mit.