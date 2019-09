Pristina (dpa) - RB Leipzigs Neuzugang Patrik Schick hat in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Der 23 Jahre alte Stürmer, den der sächsische Fußball-Bundesligist kurz vor Transferschluss am vergangenen Montag von der AS Rom ausgeliehen hatte, brachte am Samstag Tschechien im Spiel der Gruppe A im Kosovo mit 1:0 in Führung. Bereits nach 16 Minuten gelang Schick nach Pass des Herthaners Vladimir Darida der Treffer im Fadil Vokrri Stadion von Pristina.

Das Tor von Schick reichte seinem Team aber nicht zum Sieg. Tschechien kassierte noch zwei Treffer und bleibt nach der 1:2-Niederlage mit sechs Punkten nach vier Spieltagen auf dem dritten Rang hinter dem neuen Spitzenreiter Kosovo und England, das aber erst zwei Spiele ausgetragen hat und am Dienstag Gastgeber gegen Tschechien ist.