Leipzig (dpa/lnw) - Dayot Upamecano und Jean-Kévin Augustin haben drei Tage vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach wieder am Mannschaftstraining beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig teilgenommen. Innenverteidiger Upamecano hatte zuletzt an Kniebeschwerden laboriert, Stürmer Augustin meldete sich nach einer Sprunggelenksverletzung bei den Sachsen zurück.

RB-Coach Julian Nagelsmann musste in der einzigen öffentlichen Trainingseinheit in dieser Woche nur auf die Langzeitverletzten Tyler Adams (Adduktoren-Beschwerden) und Hannes Wolf (Knöchelbruch) verzichten. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) sind die Leipziger, die mit der Maximalausbeute von sechs Punkten aus zwei Spielen erfolgreich in die neue Saison gestartet sind, bei Borussia Mönchengladbach zu Gast.