Leipzig (dpa) – Trotz Besserung seines Infekts ist Emil Forsberg noch nicht ins Mannschaftstraining von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zurückgekehrt. Der schwedische Nationalspieler fehlte am Montag bei der Vormittagseinheit am Leipziger Cottaweg. Forsberg hatte bereits den Rückrunden-Auftakt gegen Union Berlin (3:1) verpasst. Verläuft alles planmäßig, sollte der 28-Jährige in dieser Woche vor der Partie bei Eintracht Frankfurt am Samstag wieder ins Training einsteigen. Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer, Patrik Schick und Tyler Adams absolvierten am Montag ein dosiertes Programm.