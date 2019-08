Leipzig (dpa) RB Leipzig hat wenige Tage vor dem Start der Fußball-Bundesliga große Personalsorgen. Beim Training am Mittwoch fehlten gleich sieben Stammspieler. Noch ist nicht völlig absehbar, wer von den angeschlagenen Spielern es für das Spiel bei Neuling 1. FC Union Berlin am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) in den Kader schafft.